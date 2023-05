Ezio Greggio al matrimonio del figlio senza la compagna Romina, mistero sull'assenza e sugli auguri (mancati) agli sposi

Ezio Greggio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con i suoi figli Gabriele e Giacomo al matrimonio di quest'ultimo. La foto ha riscosso migliaia di like e commenti e in molti si sono emozionati dopo avere letto le parole del conduttore per lo sposo e la sua compagna Shereen. I fan di Ezio Greggio, però, hanno notato un particolare: alla cerimonia di nozze, infatti, mancava la compagna Romina Pierdomenico.

Ezio Greggio ha trascorso il weekend a Siena, città in cui si è sposato suo figlio Giacomo. Il conduttore di Striscia la Notizia ha postato alcune foto e storie Instagram e l'assenza di una persona non è certo passata inosservata. Al matrimonio non c'era la modella e compagna di Ezio, Romina, con la quale fa coppia fissa ormai dal 2018. In molti si sono chiesti se fosse stata invitata alle nozze, visto che, è rimasta a Milano dove ha festeggiato il compleanno di un'amica in un locale (c'era anche Barbara D'Urso).

Inoltre, i follower di Ezio hanno anche notato che sotto il suo post o le foto dello sposo, Romina non ha lasciato nemmeno un commento di auguri.

Altri, invece, pensano che la modella (che segue Shereen su Instagram, adesso nuora del conduttore), abbia deciso di non presentarsi per non rischiare di rubare la scena agli sposini.

La didascalia della foto che Ezio Greggio ha pubblicato sul proprio profilo Instagram recita: «Ci sono giorni indimenticabili nella vita: oggi è uno di questi. Buona vita Giacomo: ILY and Shereen», aggiungendo un cuore rosso.