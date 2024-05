Fabrizio Corona diventerà papà per la seconda volta, in dolce attesa la fidanzata Sara Barbieri: «Carlos è felicissimo»

Fabrizio Corona diventerà presto papà per la seconda volta a 50 anni. La ragazza in dolce attesa è Sara Barbieri, con la quale ha 26 anni di differenza e ha una relazione da 3 anni. L'annuncio è stato dato dal paparazzo al settimanale Chi, che ha sorpreso la coppia dopo una cena in un ristorante di Milano.

L'annuncio

Fabrizio Corona ha immediatamente dato l'annuncio dell'arrivo del suo secondo figlio a Carlos: «Divento papà a 50 anni e sono felicissimo.

Se da un lato da parte della sua famiglia ha trovato entusiasmo, lo stesso non sembra essere dalla parte della ragazza Sara Barbieri:«La mamma è contenta, suo padre e sua sorella hanno bisogno di più tempo, d'altronde io ho 50 anni e Sara 24, è normale che abbiano dei pensieri»