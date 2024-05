Fabrizio Corona papà bis, la tenera foto con il pancino in mostra di Sara Barbieri e l'ecografia

Fabrizio Corona, 50 anni compiuti lo scorso 29 marzo, diventerà presto papà per la seconda volta a distanza di 21 anni dalla nascita del suo primo figlio Carlos, frutto del suo matrimonio con Nina Moric. L'attuale fidanzata dell'ex re dei paparazzi, Sara Barbieri, è incinta di poche settimane e la data del parto è fissato orientativamente intorno al periodo di Natale.

Proprio nelle ultime ore Fabrizio Corona ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto che ritrae la sua fidanzata in posa davanti allo specchio mentre mette in mostra il pancino.

Ma non è finita qui: l'ex re dei paparazzi infatti ha infatti deciso di non plecudersi nulla, pubblicando anche per la prima volta sui social, un video che mostra l'ecografia.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, la storia d'amore

Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono «legati da tre anni», dal 2021. A dicembre scorso la coppia ha attraversato un periodo di crisi. La modella aveva infatti pubblicato dei messaggi social che facevano pensare a una rottura tra i due. La crisi infatti, con il passare del tempo, è stata confermata da Fabrizio Corona. «Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi - aveva detto Fabrizio Corona a Chi -. A dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti».

La coppia è infatti ripartita con la nascita di una nuova famiglia (allargata).