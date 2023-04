Fabrizio Corona: «Luis Sal? Ci sono foto mentre bacia un uomo molto conosciuto»

Luis Sal avrebbe baciato un uomo molto conosciuto. A sganciare la bomba sullo youtuber è Fabrizio Corona che pare essere molto interessato alle dinamiche sentimentali di Luis. L'influencer manca ormai da diverse puntate nel programma con Fedez Muschio Selvaggio, e mentre ci si continua ad interrogare su cosa possa essere successo tra i due, l'ex re dei paparazzi parla di video in cui Sal bacerebbe un uomo molto conosciuto sul web.

Stando ad alcune fonti dell’imprenditore, Luis avrebbe baciato in pubblico un ragazzo piuttosto conosciuto, un influencer seguito da 100.000 persone su Instagram.

Sal è recentemente tornato sui social, con il suo video nel mezzo dei dissidi di Parigi, ma per molto tempo ha osservato un misterioso silenzio su Instagram. Pare però che ora quelle foto potrebbero uscire allo scoperto, secondo quanto affermato da Corona: «Vi allego lo screenshot in cui mi dicono che ci sono 8 foto di Luis che bacia un ragazzo e che il tipo che le ha scattate le vorrebbe rivendere a 15.000 euro. Come sempre siamo qui con notizie esclusive, presto la verità».

Corona pubblica un audio in cui parla con una delle persone che vorrebbero comprare le foto. Fabrizio chiede: «Il ragazzo della foto che si bacia con Luis è molto famoso? Discretamente? Ok, si conosce. Luis non è dichiarato gay, l’ultima foto che ha pubblicato era con una tipa. Quanto puoi fare da questa storia? La cosa è chiara, il bacio di Luis Sal con un uomo non vale nulla».

Sebbene per l'ex re dei paparazzi non valga molto, la sua attenzione continua a concentrarsi su di lui.

Mentre ci si chiede chi sia questo uomo misterioso con cui ci sarebbe stato il bacio.