Fabrizio Corona papà bis, la reazione della ex Nina Moric e il messaggio per Sara Barbieri

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La modella 24enne sarà mamma per la prima volta, mentre per Corona si tratta della seconda volta, dopo la nascita del figlio Carlos Maria, 21 anni fa, avuto dalla sua precedente relazione con Nina Moric. Dopo anni turbolenti, fatti di accuse e tensioni, tra i due ex sembra essere recentemente tornato il sereno. Tanto che l'ex modella croata non solo ha partecipato alla festa per i 50 anni dell'ex marito, ma ha anche voluto dedicare un pensiero alla sua nuova compagna.

La dedica di Nina Moric

Nina Moric ha pubblicato su Instagram un messaggio per Sara Barbieri, incinta di tre mesi, in cui manda un caro augurio alla futura mamma: «La tua gravidanza è un promemoria della bellezza e miracolo della vita.

Ti auguro un viaggio tranquillo e sano», ha scritto la modella tra le storie.

La Moric e Corona sembrano aver messo da parte i loro problemi per il bene del figlio Carlos Maria che non ha affrontato momenti molto felici e i due pare che vogliano continuare a mantenere un rapporto civile e sano anche in previsione della nascita di un futuro fratellino o sorellina per Carlos.

L'annuncio di Fabrizio Corona

L'annuncio della gravidanza di Sara Barbieri è stato affidato a Chi Magazine, che ha scritto: «Fabrizio Corona diventa papà. L'imprenditore annuncia di aspettare un bambino dalla fidanzata, la modella Sara Barbieri: "Lo abbiamo scoperto tre settimane fa e siamo pazzi di gioia. Ci pensavamo già da un anno e sogno che sia una bambina"».