Fabrizio Corona pronto a vendicarsi di Ilary Blasi: «Gestisce lui le interviste di Caucci»

Fabrizio Corona avrebbe un ruolo nella battaglia tra ex che vede coinvolti anche Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ex re dei paparazzi pare che se la sia legata al dito dopo la "trappola" tesa dalla Blasi nel corso di un Grande Fratello Vip, quando fu chiamato per un confronto con Silvia Provvedi, ma Ilary gli rinfacciò il vecchio scoop del tradimento tra suo marito e la Vento.

La vendetta

Se di tempo ne è passato pare però che Fabrizio voglia ancora farla pagare alla conduttrice di Canale 5 e starebbe approfittando di questo momento delicato tra i due per metterci il suo zampino. Secondo alcuni rumors, Corona, starebbe "dietro" a Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi (attuale compagna di Totti). Giuseppe Candela su Dagospia rivela: «Gira voce che a ‘gestire’, se così si può dire, l’imprenditore sia Fabrizio Corona». L'ipotesi è che quindi Corona si stia occupando di organizzare interviste e comparse in tv di Caucci al solo scopo di mettere zizzania e creare problemi nella separazione tra Totti e Ilary.

Le ipotesi

Che l'ex re dei paparazzi volesse mettersi in mezzo è sembrato chiaro da subito, tanto che poco dopo la notizia della separazione aveva rilasciato un'intervista al Corriere confermando quello che lui aveva rivelato anni prima, che i due si sarebbero traditi da tempo. L'intento, secondo Dagospia di "Furbizio", come lo definiscono, è di screditare ancora una volta Totti. Si tratta però solo di rumors, il tempo mostrerà se è vero oppure no.