Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la piccola Matilde sorprende tutti: «Cresce troppo in fretta»

Una giornata di sole e tante coccole per Federica Pellegrini e Matteo Giunta che hanno passato una classica domenica in famiglia, i genitori e la piccola figlia Matilde che cresce ogni giorno di più. La Divina ha condiviso su Instagram una foto in cui appare la piccolina di spalle mentre a pancia all'ingiù cerca di prendere la pallina. La piccola indossa una tenera salopette decorata con fiori e una maglietta a maniche coprte bianca, viste le temperature alte e la bella stagione che sta per arrivare.

Il tempo di un veloce pisolino e mamma e papà riescono a trascorrere qualche momento insieme.

Il pomeriggio in famiglia

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono totalmente innamorati della loro piccola Matilde che sembra cresca ogni giorno sempre di più, sempre più velocemente.

I neo genitori cercano però anche di trascorrere del tempo insieme, solo loro due e approfittano dei momenti in cui la piccola dorme.

La campionessa olimpica ha pubblicato una foto delle sue gambe e la mano di Matteo Giunta che la accarezza e la caption divertente: «A volte noi... quando lei (Matilde, ndr.) dorme».