Federica Pellegrini e la prima nuotata di Matilde in piscina (a 4 mesi): «L'acqua è il suo elemento»

Sarebbe dovuta nascere in acqua Matilde, la primogenita di Federica Pellegrini, ma sarà comunque il suo elemento. Il parto in acqua, tanto voluto e sognato dalla Divina, non si è potuto realizzare perché la piccola è nata da un cesareo d'urgenza dopo 48 ore di travaglio, come ha raccontato Federica stessa in un'intervista a Verissimo, a Silvia Toffanin.

A quattro mesi dalla nascita, Matilde sembra essere proprio pronta per il suo primo contatto con l'acqua della piscina, come mostra il dolce scatto di mamma Fede, condiviso sui social.

La figlia sulle orme della mamma

«La migliore sensazione al mondo», ha descritto così Federica Pellegrini, il momento in cui ha tenuto tra le sue braccia la piccola Matilde mentre insieme nuotavano nella piscina per la prima volta.

Sorrisoni e sguardi dolci, La Divina ha realizzato il suo grande sogno: dopo aver vinto tanto ed essere arrivata in vetta alle classifiche mondiali di nuoto, la maternità era un suo grande desiderio che è riuscita ad avverare a inizio gennaio 2024, anno delle Olimpiadi, sarà un caso?

Mamma Fede e papà Matteo non hanno mai nascosto che l'idea che la piccola Matilde ripercorra le orme della mamma li emoziona, ma a loro basta sapere che «sarà sicuramente una sportiva, poi deciderà lei quale disciplina praticare. Il 90% delle volte lo sport forma esseri umani migliori perché dà la possibilità di imparare e convivere con le vittorie, le sconfitte, il sacrificio e la determinazione», come ha detto lei stessa nellì'intervista a Diletta Leotta, nel suo podcast, “Una mamma dilettante”.

Intanto, dai sorrisoni della piccola, sembra che stare in piscina la faccia stare molto bene.