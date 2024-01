Federica Pellegrini, la tenera foto con Matilde: «Stiamo capendo se piace più il cane o il procione»

Per Federica Pellegrini la vita da mamma è iniziata a pieno ritmo. Matilde è nata il 3 gennaio e l'ex nuotatrice non potrebbe essere più felice. Insieme al marito Matteo Giunta, la Divina si gode teneri momenti di intimità familiare con la piccola Matilde e i suoi cagnolini. E proprio nelle ultime ore, Federica Pellegrini ha pubblicato sul suo profilo Instagram un dolce scatto della figlia. Nella foto social è possibile notare la neonata che è ripresa di spalle, sul fasciatoio mentre osserva un libro gonfiabile con alcune figure degli animali per i bambini.

«Stiamo capendo se ci piace di più il cane o il procione».

Sono queste le parole che Federica Pellegrini ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Numerosissimi sono stati i commenti dei follower a corredo del post che la Divina ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Commenti che si riferiscono anche ai capelli della piccola Matilde. «Quanti capelli questa principessa», ha commentato una follower. E ancora: «L'essenza di voi genitori racchiusa in questa meraviglia che sta sbocciando alla vita».

Il parto non è stato facile per Federica Pellegrini. Lo ha raccontato Matteo Giunta al settimanale Chi. «Il travaglio non lo nascondo, è stato estenuante». Subito dopo la nascita della piccola Matilde però, è stato amore a prima vista. La Divina oggi è pazza della sua bimba tanto desiderata e arrivata al momento giusto.