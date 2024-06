Federica Pellegrini, non c'è solo Matilde: «Mamma portami con te». E lei se la ride

Federica Pellegrini non ha mai nascosto il suo grande amore per i suoi quattro cagnolini: Vanessa, Rocky, Cesare e Bianca che, molto spesso, compaiono nelle sue storie social. La Divina è molto affezionata ai suoi amici a quattro zampe tanto che, lo scorso anno quando partecipò a Pechino Express insieme al marito Matteo Giunta, si commosse pensando a loro che erano a casa. Il protagonista dell'ultimo post pubblicato su Instagram è proprio uno dei suoi bulldog francesi.

Il post Instagram di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima con la sua piccola Matilde che, come da lei rivelato a Verissimo, l'ha anche un po' cambiata: l'ha resa più apprensiva e anche emotiva, infatti, quando l'ex nuotatrice parla della sua bambina spesso si commuove. Federica, però, si considera mamma anche dei suoi cagnolini e, proprio per questo, ama trascorrere molto tempo anche con loro.

Cesare è il protagonista dell'ultimo post Instagram pubblicato dalla Divina: il cagnolino è seduto all'interno di un borsone sportivo e guarda verso l'obiettivo con sguardo implorante. La didascalia che accompagna la foto recita così: «Mamma portami con te, sono quasi tascabile vedi?!», con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Federica al Rimini Wellness

Federica Pellegrini, come ha mostrato nelle sue storie, in questo momento si trova alla fiera di Rimini dove si sta tenendo l'evento Rimini Wellness.

In questo contesto sportivo, l'ex nuotatrice incontrerà i suoi fan e racconterà loro delle sue esperienze in vasca ma anche del suo nuovo brand beauty chiamato Fit.Fe by Fede.