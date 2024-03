Federica Pellegrini: «Vorrei che Matilde non ereditasse da me questi difetti». Matteo Giunta: da quando c'è lei sorrido tutti i giorni

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono letteralmente innamorati della loro piccola Matilde che ha portato ancora più gioia e felicità nelle loro vite. La campionessa di nuoto e il marito condividono spesso foto o video insieme alla bambina che, però, desiderano proteggere dal mondo dei social, proprio per questo non hanno mai mostrato il suo visino. Nelle scorse ore, Federica ha condiviso un video meme in cui spiega ai suoi follower come si sente quando qualcuno prende in braccio la sua Matilde e lo stesso vale per papà Matteo che ha rilasciato una dolce intervista al settimanale Chi. Anche la Divina ha parlato della figlia ai microfoni del Tg1 e di come sta vivendo la maternità.

L'intervista di Matteo Giunta

Quando Federica Pellegrini era incinta, Matteo Giunta ha sempre dichiarato di non vedere l'ora di conoscere la sua bambina che, quando è nata, lo ha fatto innamorare. L'ex allenatore della Divina ha rilasciato un'intervista a Chi a cui racconta la sua nuova vita da papà.

Matteo fa una specie di bilancio di questi primi tre mesi (la piccola è venuta al mondo il 3 gennaio scorso) con la neonata: «Da quando è arrivata nostra figlia sorrido tutti i giorni senza ragione. Lei è la felicità assoluta». Una volta, in tono scherzoso, Federica aveva rivelato di essere un po' gelosa di Matteo che è un papà molto affettuoso e presente.

Le parole di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Tg1 in cui parla della sua nuova vita da mamma e di Matilde: «Spero di trasmetterle la mia determinazione, mi piacerebbe che nella vita avesse un obiettivo o un sogno da perseguire che non deve per forza essere in ambito sportivo. Per quanto riguarda un difetto che spero non abbia preso da me, vorrei fosse la poca diplomazia o empatia al primo approccio con le persone, spero che quei lati caratteriali li erediti dal papà. Matilde mi fa sorridere ogni mattina perché è solare e si sveglia sempre sorridendo. Per lei mi auguro che possa ritrovarsi a vivere in un mondo più rispettoso nei confronti delle donne e delle ragazze».