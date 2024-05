Federica Pellegrini, Matteo Giunta compie 42 anni con un messaggio nella colazione per la Divina: «Dal tuo vecchietto»

Non è stato il solito risveglio per Matteo Giunta. Il marito di Federica Pellegrini compie oggi 7 maggio, 42 anni e gli auguri più dolci sono arrivati a prima mattina dalla persona che ama di più: sua moglie. I due sono diventati genitori di Matilde il 3 gennaio e confermano ogni giorno la scoperta di «un nuovo livello di felicità». Primo compleanno da papà per Matteo Giunta: l'allenatore ha scelto quindi di preparare, per l'occasione, una colazione ad hoc per la sua amata Federica Pellegrini con una tazza di latte e caffè, biscottini e un tenero messaggio scritto su un pezzetto di carta.

Il messaggio

«Tanto amore dal tuo vecchietto preferito».

Sono queste le dolci parole che ha scritto Matteo Giunta sul pezzettino di carta indirizzato a Federica Pellegrini. Nel momento in cui la Divina ha ripostato la foto nelle sue Instagram stories ha aggiunto: «Lo puoi dire forte», inserendo come sottofondo alla foto la canzone Happy Birthday di Kygo feat John Legend.

La nascita di Matilde

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori di Matilde lo scorso 3 gennaio, «due mesi complicati», come aveva annunciato sul suo profilo Instagram. La Divina oggi non smette di pubblicare scatti con la piccola di casa, coccolata da mamma e papà Matteo Giunta. Entrambi godono di ogni singolo istante con la figlia confermando come la nascita della piccola Matilde abbia cambiato la loro vita.