Federica Pellegrini, il sesso a Pechino Express? Risponde il marito: «Come in una luna di miele»

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati una delle rivelazioni di Pechino Express. La coppia formata dalla ex nuotatrice e il marito (allenatore) si è fermata in finale, vinta da Joe Bastianich e l'amico chef Andrea Belfiore. Ma i due hanno mostrato un grande affiatamento e un amore forte.

«Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. Era importante per noi vivere tutto il programma e non venire eliminati», ha detto la Divina a Vanity Fair. Invece il marito ha risposto su un tema scottante.

Il sesso nei reality non è un tabù, soprattutto se si partecipa con il compagno della vita di tutti i giorni, come nel caso di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Quest'ultimo, intervistato sull'argomento, non è stato diretto, ma ha fatto capire cosa è successo a telecamere spente. «Sesso a Pechino Express? È stata una luna di miele - ha fatto sapere Giunta a Vanity Fair - C'è chi consuma e chi no, non è necessario.

Il sesso, in generale, è importante. Che tu sia a casa a Verona o in Cambogia. La lascio così, sul vago».

Sui figli, invece, ha risposto così: «Mi spiace che sia così ricorrente. Uno degli scopi della vita è avere un figlio o dei figli. Se arriveranno, li accetteremo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso. Ora come ora dobbiamo cercare di essere felici».