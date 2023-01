Federica Pellegrini, la nuova vita dopo le nozze: «L'acqua non mi manca. Ora me la godo. Maternità? Non è ancora il momento»

Federica Pellegrini si gode la vita "divinamente". Nuotando, certo. L’acqua è ancora azzurra ma non è più quella di una vasca. È il mare delle Maldive dove sta trascorrendo la sua luna di miele con Matteo Giunta. Ora marito, prima suo allenatore. Una storia bellissima.

E la vita è cambiata? Forse oggi si annoia? Senza più gli impegni di una campionessa in piscina? Domande alle quali Fede risponde alla Gazzetta dello Sport.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, il viaggio di nozze a 4 mesi dal sì: «La nostra luna di miele banale». Ecco dove si trovano: le foto

Federica Pellegrini, la "nuova" vita da sposata

«Le mie giornate sono molto poco più lente. Prima sapevo, quando mi svegliavo la mattina, cosa dovevo fare, avevo orari precisi; ora ho l’agenda piena per i prossimi 3-4 mesi... Di sicuro non mi annoio. Abbiamo scelto le Maldive per dire “cerchiamo di annoiarci!”»

Insomma dopo un anno intenso e senza nuoto Fede sta bene, anzi benissimo: «Non ho avuto drammi, magari in carriera ne ho avuti, ma nello stacco dall’agonismo alla vita di adesso no: l’acqua non mi manca. Mi ritengo fortunata, non a tutti succede questo».

Una cosa invece gli manca e non lo nega: «Quando vede le gare in Tv mi verrebbe da tuffarmi dal divano con i compagni, soprattutto per le staffette che mi provocano tanta nostalgia, ma ripensare di farlo tutti giorni con la fatica dovuta ad un corpo che non recupera più come cinque anni fa, non la tollererei più».

Una Federica Pellegrini che vuole fare ancora qualcosa per il nuoto ma che guarda anche altrove, alla televisione. «C’è stata un’esperienza tv. Importantissima. Un itinerario diverso, in posti difficili, tosti. L’Asia mi ha sempre attirato». E se la chiamasse Amadeus la co-conduttrice al Festival di Sanremo?«Una volta l’ho fatto alle Iene, il palco Ariston è troppo importante per una neofita come me».

Il podio dell’anno della signora Giunta? «Al primo posto il matrimonio: per le emozioni e tutto. Al secondo il lungo incredibile viaggio, al terzo gli Europei. Tornare nella piscina di Roma anche non nuotando, con i ragazzi che vincevano e il calore del pubblico è stato molto bello. Ma ho fatto altro».

Maternità in vista?

Domanda diretta: Ci pensa alla maternità? Risposta sincera: «Ci stiamo dando alla pazza gioia e non sarebbe consono. Me la sto godendo: penso di essermi meritata tutto questo. Prima di prendere una decisione così importante devi aver provato tante esperienze. Un figlio ti cambia la vita, è innegabile. Visto che sono stata chiusa in una piscina per 20 anni, adesso un attimo voglio vedere come gira il mondo,poi magari mi richiudo nel prenatal».

Vita privata, vita futura. Ma anche tanto sport nelle parole di Fede alla Gazzetta dello Sport. Parole sullo sport, sullo scandalo nella ginnastica? «Credo che, a prescindere, gli atleti debbano essere ascoltati e poi valutare se ciò che dicono ha delle fondamentali evidenze del passato, va verificato se è un attacco preciso a una persona precisa per un secondo fine. Se è una cosa invece più sviluppata, con le denunce di due-tre atlete, dev’essere presa in considerazione, senza fare di tutta l’erba un fascio. Penso a tante ragazze che hanno denunciato momenti difficili. Negli Stati Uniti c’è stato il caso della Biles. Da noi anche Carlotta Ferlito ha avuto problemi per atteggiamenti non corretti soprattutto nella fase di crescita e sviluppo di un’atleta, che prima di tutto è una persona».