Federico Fashion Style, la ex risponde alle accuse dopo l'intervista a Verissimo: ecco cosa ha detto

Federico Fashion Style ha finalmente rivelato la sua verità, facendo coming out e ammettendo la sua omosessualità. Federico ha spiegato nel corso dell'Intervista a Verissimo di averne preso consapevolezza tre anni fa ma di aver agito per il bene di sua figlia, sottolineando sempre come l'ex compagna Letizia Porcu sapesse tutto. Proprio Letizia non ha commentato nulla sulla dichiarazione di Federico, fino a quando però non ha dato la sua replica sui social.

L'ex compagna del famoso hairstylist, e mamma della piccola Sophia Maelle ha replicato con una storia su Instagram insieme al nuovo fidanzato Vincent Arena. Letizia non ha aggiunto altre parole se non la dimostrazione della ritrovata felicità non replicando in alcun modo alle tante accuse fatte da Federico che l'ha accusata di aver approfittato di questa situazione, di essere stata con lui per interessi economici, di averlo spinto a fare coming out e anche di ostacolare il rapporto con la loro bambina.

Pare inoltre che la Porcu abbia partecipato a un pranzo da Giano Bistrot, noto ristorante di Roma a meno di 24 ore dall'intervista messa in onda da Verissimo. Al pranzo sarebbero stati presenti diversi vip tra cui Maria Monsè e Maria Tona. Pare che proprio l'ex tronista di Uomini e Donne, che ha una clinica di bellezza dove Letizia si vede spesso, le avrebbe espresso sostegno non appena l'ha vista. Ma Letizia avrebbe replicatao con un secco: «Stendiamo un velo pietoso su questo argomento», ha riferito Today.