Federico Fashion Style dai carabinieri, nuovo scontro con l'ex (Letizia Porcu) e ladri a casa della madre. La denuncia: «Qualcosa mi puzza»

Festività da dimenticare per Federico Fashion Style. Il pranzo di Pasqua il parrucchiere dei vip lo ha passato da solo «per scelta», perché poi avrebbe voluto festeggiare «insieme alla bimba». Ma così non è stato. Come se non bastasse nella sua casa d'infanzia a Pasquetta sono entrati dei ladri. Denuncia tutto sui social Federico Lauri. E comincia proprio con dei video contro la ex compagna.

L'hair stylist si è mostrato nelle storie il giorno di Pasqua mentre mangiava solo a pranzo in attesa di poter stare con la sua bambina nel pomeriggio, ma all'ora stabilita con la ex qualcosa è andato storto.

Arrivato sotto casa dell'ex compagna Letizia Porcu, con cui per l'appunto vive la piccola, al citofono non avrebbe risposto nessuno. Federico ha documentato tutto nelle sue Instagram stories inquadrando la casa della ex, dove vive la piccola Sophie, e facendo vedere che non c'era nessuno: «Io naturalmente suono al campanello di dove dovevo prendere Sophie e lei non c'è». In una seconda storia mostra l'ingresso della caserma dei carabinieri dove si è recato per sporgere denuncia, proprio come era accaduto anche durante le vacanze di Natale.

«Ci sono stato alla Befana, ora stessa storia ci torno per Pasqua. Io sono il padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua solo...con la felicità contavo i minuti aspettando le 16, ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò. Ricorda cara, che tanto leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte. Attenzione prima di fare scelte di vita vi consiglio di pensarci un milione di volte. Fidatevi di chi ci si sta prendendo una malattia». Poi però la situazione sembra rientrare, visto che nelle successive storie Federico è insieme alla sua bimba. Di certo, la separazione dalla ex, continua ad essere piuttosto turbolenta.

Ladri a casa della madre

Pasquetta da dimenticare per Federico Fashion Style. La casa della madre, ad Anzio, è stata svaligiata da dei ladri. A dare la notizia è stato proprio l'hairstylist su Instagram ieri, lunedì 10 aprile. «Eccomi qui, triste, ma eccomi. Siamo tutti sotto lo stesso cielo». Poi Federico continua il racconto: «Mi chiama mia mamma piangendo e dicendomi che a casa sua sono entrati i ladri», così Federico Lauri informa i suoi follower che la sua famiglia ha subito un furto nella casa in cui lui è cresciuto. Fa un "tour" della casa e nei video si vede la casa a soqquadro, con abiti a terra, cassetti aperti e documenti a terra.

Ma a Federico «qualcosa non torna» e spiega ai fan i suoi dubbi. «Non è strano che non si siano presi le borse? Non è strano che un ladro non si prenda una Vuitton?». Poi il parrucchiere dei vip, con la camera del cellulare mostra la cucina e aggiunge. «Loro cercavano i documenti e soldi dell'azienda, li hanno trovati e li hanno presi. Hanno svuotato tutte le parti contenenti i documenti dell'azienda, hanno preso tutto, ma la cosa strana è che tablet e computer no».

I ladri hanno preso un Rolex, qualche oggetto di valore ma ne hanno lasciati molti altri, come ad esempio borse e gioielli importanti. La refurtiva dei ladri viene riassunta da Lauri. «Hanno portato via "i soldi, i documenti, tante stron*ate tra cui il Bimby, il Rolex, ma non le borse, non l'oro! Mi puzzano questi ladri... Ricordatevi che Dio è grande e ciò che oggi fate a me domani vi si ritorcerà contro, ma con gli interessi».