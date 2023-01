Federico Fashion Style, l'ex compagna (Letizia Porcu) posta la foto con il nuovo (famoso) fidanzato: la reazione dell'hairstylist

Letizia Porcu, dopo settimane di rumors esce allo scoperto con il nuovo compagno. L'ex di Federico Fashion Style ieri ha pubblicato un selfie in auto in compagnia di Vincent Arena. Lui è uno dei produttori musicali piu' apprezzati nel panorama italiano. Alle sue spalle, tra le altre, ha importanti collaborazioni con aziende del calibro di Disney e del relativo Marvel Cinematic Universe. Ma non finisce qui. Vincent Arena è infatti la mente dietro alla base musicale di I see you, il primo singolo in collaborazione fra i due ex gieffini Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano, pubblicato pochi giorni fa.

Inizialmente sembrava che la storia tra Letizia e Federico fosse finita nel migliore dei modi, dopo il comunicato della fine del loro rapporto infatti Letizia era comunque presente alla festa che l'hairstylist aveva dato qualche ora dopo l'annuncio per festeggiare il suo salone di bellezza. Ma poi tutto è precipitato. Settimane fa, Federico Lauri ha messo in scena un vero e proprio psicodramma su Instagram, dove nelle Stories si sfogava rispetto al fatto che Letizia non gli lasciasse di vedere la figlia quanto avrebbe voluto, tant'è che si era rivolto ai carabinieri per una denuncia, sempre affiancata da selfie.

Nel frattempo, le voci della presunta “doppia vita” di Federico, motivo per il quale la storia con Letizia sarebbe finita dopo 17 anni, si fanno sempre piu' forti. Ma il parrucchiere si dice pronto presto a dire la verità. Per ora si limita a replicare a mezzo social con una foto. mentre Letizia posta la sua mano avvolta da quella del suo attuale compagno con la scritta "Tu". Federico replica con la stessa foto, ma cambiano le mani inquadrate: nella stories sono ripresi lui e la figlia mano nella mano con il testo "E invece...noi"