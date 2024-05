Fedez, domenica di allenamento dopo la costola incrinata: «Non faccio pesi da 6 mesi. Però sono in forma, dai»

Fedez e Chiara Ferragni ripartono dal workout e le intense sedute di allenamento. La separazione tra i due ha fatto molto discutere, ma a quanto pare stanno reagendo piuttosto bene alla nuova vita da single. Mentre Chiara Ferragni si trova in America con gli amici, dove si sta dedicando al pilates reformer, un nuovo sport a cui si sta appassionando, Fedez ha aggiornato tutti sulle sue condizioni di salute e sullo stato fisico dopo i vari problemi avuti lo scorso anno.

Il ritorno ai pesi

Una domenica molto difficile per Fedez che oggi ha ricominciato ad allenarsi con i pesi.

Il rapper da Rozzano non ha mai smesso di allenarsi e fare esercizio fisico. Gli piace il suo fisico e ogni volta che può lo mostra con foto e selfie allo specchi ocon la tartaruga e il six pack in bella vista. «Ciao amici! Sono Federico, non faccio pesi da sei mesi e ho una costola incrinata, quindi la mia domenica non potrebbe iniziare nella maniera peggiore», ha detto Fedez nelle sue storie Instagram. La costola incrinata ha preoccupato molto i fan che si sono chiesti come se la sia procuarata. Alcuni hanno ipotizzato che possa essere il risultato di alcune risse di cui si è vociferato negli ultimi mesi, ma nulla di confermato.