Fedez, la provocazione al direttore di Rai1 Stefano Coletta: «Vorrei baciarlo in bocca»

«Vorrei baciare in bocca il direttore di Rai1 Stefano Coletta, però devo prima chiedergli il consenso». A dirlo Fedez, in diretta Instagram questa sera dopo la pioggia di polemiche per la sua esibizione di mercoledì al Festival e a poche ore dalla sua esibizione questa sera sul palco dell'Ariston insieme ad Articolo 31 e J-Ax. «Visto che Coletta si è dissociato da me - dice - io vorrei invece associarmi a lui con un bel limone. Per fare una cosa fatta bene, però, devo prima chiedergli: posso farlo? Limone o bacio a stampo? - prosegue leggendo le domande in diretta dei followers - Io metterei la lingua, non ho problemi». «Comunque - aggiunge - è stato un bel Sanremo. Sono orgoglioso di mia moglie e anche di quello che ho fatto io»



Cosa è successo: la reunion

Tra i duetti più attesi di questa quarta serata del Festival di Sanremo 2023 c’è quello tra Fedez e gli Articolo 31. Una reunion nella reunion potremmo definirla, che sicuramente scalda il cuore di tutti i fan della coppia di ‘Vorrei ma non posto’ che alcuni anni fa si era ‘separata’ a causa di una lite che li ha tenuti lontani per anni. La pace tra Fedez e J-Ax è arrivata qualche tempo fa, dopo i drammatici momenti vissuti dal primo a causa del tumore al pancreas che gli è stato diagnosticato.

Oggi Fedez e J-Ax hanno deciso di consacrare in modo definitivo questa riappacificazione sul palco italiano più famoso: quello del Festival di Sanremo 2023. In attesa dell’esibizione con gli Articolo 31, Fedez ha iniziato a postare un’anticipazione che è anche una dedica di grande amore al collega e amico.