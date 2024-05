Nuova canzone Sexy Shop di Fedez: «Dici che sono un bastardo ma per te non cambio», è una dedica a Chiara Ferragni?

«Dici che sono un bastardo?». Sono queste le parole che Fedez ha scritto in una delle sue Instagram stories. Una domanda scritta su uno sfondo nero, senza nessuna aggiunta. Il quesito è però contenuto in uno dei versi di Sex shop, il nuovo brano scritto dal rapper in collaborazione con Emis Killa e prodotto da Warner Music Italia che uscirà venerdì 31 maggio. Il testo della canzone parla del mal d'amore ed esplora le dinamiche di una storia «infinita che poi è finita» e dei sentimenti di coppia paragonati a un gioco di azzardo.

Fedez e il suo amico rapper, Emis Killa, hanno mescolato perfettamente il loro stile con questo nuovo brano. «L’amore non si fa nei sexy shop, sei stata come un Jackpot nelle slot e dopo mi hai mandato ko. Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio, una storia infinita che poi è finita». Un testo che sta facendo discutere il web poiché sembrerebbe riportare alla storia (ormai giunta al capolinea) con Chiara Ferragni.

Vero o no, sia Fedez che Chiara sembrano aver voltato pagina. E naturalmente, ognuno col suo stile.

Mentre il rapper nei giorni scorsi è stato paparazzato a Monaco con la sua presunta nuova fiamma, Chiara è volata a Madrid con la sua best friend e i figli Leone e Vittoria. Al netto di tutto questo, sicuramente non è un periodo semplice né per il rapper né per l'imprenditrice digitale.

Anche il giornalista Paolo Giordano ha confermato che le parole nel testo della canzone di Emis Killa e Fedez fanno riferimento a Chiara Ferragni. «Facciamo così, questo è un brano al 50% - ha sottolineato Paolo Giordano a Pezzi dentro la musica -. Il titolo è "Sexy shop" e nel testo ci sono dei versi che si possono capire che sono riferiti a Chiara Ferragni. Ci sono dei riferimenti credo abbastanza polemici, chiari e non positivi».