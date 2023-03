Fedez, cambio del pannolino a Vittoria con delitto: «Un bel tentato omicidio». Ma la bimba non si pente

Fedez ha sempre mostrato di essere un papà affettuoso che ama prendersi cura dei suoi due bambini. In una delle sue ultime Instagram stories ha postato un momento dolce e anche divertente insieme alla figlia, Vittoria. Il rapper è alle prese con il cambio del pannolino della piccola di casa, ma lo scabio di battute tra i due e la reazione della Vitto è veramente divertente.

Il rapper esordisce con un buongiornissimo e la Vitto sul fasciatoio pronta per essere cambiata: «Siamo prontissimi?» chiede alla bambina che risponde in modo entusiasta di sì, «Chi ti cambia la cacca?», prosegue, con Vittoria che replica: «papà». Allora Fedez insiste: «Ma ne hai fatta tanta tanta o poca poca?» e la sorridente piccola ammette: «Tanta», così lui le fa una battuta e dice: «Va bene, però se è così papà ci ha ripensato, vado via», ma a quel punto gli occhi della bambina sembrano essere preoccupati e dispiaciuti motivo per cui subito dopo aggiunge: «Ma no, scherzo, te la cambio io».

Ma la Vitto deve essere vendicativa e nella storia successiva si vede sempre lei sul fasciatoio che mette i piedini in faccia al papa calciando inizialmente con delicatezza, per poi invece colpirlo forte dritto in faccia. Fedez a quel punto la rimprovera, invitandola a fare più piano, ma lei non sembra essere affatto pentita. «Un bel tentato omicidio», commenta il cantante a corredo della storia.