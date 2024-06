Fedez, la (nuova) frecciata a Chiara Ferragni e il cane Paloma: «Anche io avevo un golden retriever...»

«Anche io avevo un golden retriever». Con queste parole Fedez, ospite in una live social dell'influencer "Il Rosso" ha risposto ironicamente (e in modo tagliante) a un commento di Francesca Cuccuru. La creator nel bel mezzo della conversazione live con Fedez ha ricordato di avere un golden retriever. Il rapper è così scoppiato a ridere in diretta e poi ha rivelato qual è l'attuale situazione personale con Chiara Ferragni e la cucciola Paloma. Nessun amico a quattro zampe per Fedez: il golden retriever sembra infatti appartenere esclusivamente all'imprenditrice digitale. Il video è diventato virale su Tiktok e in pochissimi minuti sta facendo il giro del web.

Fedez lontano da Paloma

Il rapper ha sempre mostrato sul suo profilo Instagram di avere un rapporto speciale con Paloma, la golden retriever entrata nella famiglia dei Ferragnez lo scorso anno. Da quando la cagnolina è arrivata nella sua vita, il cantante ha sempre condiviso con i suoi follower ogni momento passato con lei: dai piccoli incidenti con i bisognini trovati per casa ai momenti dell'addestramento.

Insomma, un rapporto speciale.

Peccato che oggi il rapper è costretto a viversi solo pochi momenti con la cucciola a causa della separazione con Chiara Ferragni.