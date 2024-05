Fedez furioso: «La stampa italiana dà notizie e poi le smentisce. Verificare no?»

Fedez furioso su Instagram dopo le ultime voci sulla sua partecipazione al nuovo programma di Alessandro Cattelan. Dopo che alcune indiscrezioni delle ultime ore affermavano che il rapper non avrebbe partecipato alla prima puntata di “Da vicino nessuno è normale”, indiscrezioni poi non confermate perché Fedez ci sarà, lo stesso si sfoga tra le sue storie di Instagram.

Lo sfogo di Fedez

«Mi sembra che il modus operandi della stampa italiana sia quello di diramare notizie e poi smentirle con altre notizie il giorno dopo...Ma a questo punto verificare fonti e veridicità delle notizie prima no? No», scrive Fedez. La notizia della non partecipazione di Fedez era stata diffusa ieri da davidemaggio.it secondo cui a far saltare tutto sarebbe stato il presunto coinvolgimento dell'artista nell’ambito dell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino.

L'indiscrezione era stata smentita dalla Rai che in una nota dai toni parecchio polemici ha definito la notizia circolata nelle ultime ore «una fake news, clamorosamente smentita dai fatti e diffusa con inaccettabile e gratuita leggerezza, con il solo scopo di gettare discredito sul Servizio Pubblico».