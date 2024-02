Fedez parte (da solo) per Miami: sempre più lontano da Chiara Ferragni. Il saluto preoccupato di Vittoria: «Ma poi torni?»

Sembrano lontani i giorni in cui Chiara Ferragni e Fedez apparivano felici e spensierati sulle loro storie Instagram. Una crisi non confermata, ma che agli occhi di chi li segue da anni sembra essere molto evidente, anche se a detta di alcuni sarebbe una strategia di comunicazione, quella di evitare che l'immagine della Ferragni sia associata a Fedez e viceversa, precauzione dovuta a seguito del pandoro gate e della fuga di brand.

Il rapper ha deciso di prendere il volo verso l'America per questioni di lavoro e, durante i saluti con Leone e Vittoria, i figli lo commuovono con una domanda tanto spontanea quanto spiazzante.

Mattina di saluti per Fedez che ha stretto a sè la piccola Vittoria, Leone e anche Paloma prima di partire per l'America, abbastanza commosso.

Il viaggio per Miami era stato precedentemente organizzato per impegni di lavoro, ma sembra cadere a fagiolo, sembra essere il momento adatto per prendersi una pausa da tutta la visibilità mediatica che, per questa volta, non era proprio desiderata.

Il rapper e imprenditore si allontana dall'Italia anche durante la settimana di Sanremo, dove solo un anno fa, con il bacio a sorpresa di Rosa Chemical si dava inizio ad uno dei litigi più chiacchierati tra Fedez e Chiara Ferragni, tanto da parlarne accuratamente durante lo speciale di The Ferragnez - Sanremo Edition su Prime Video.

Mentre Fedez abbracciava e coccolava i figli, la piccola Vitto, con gli occhi pieni dell'amore del papà gli chiede con la sua vocina: «Ma poi torni?».

Una domanda che può sembrare innocente, eppure, vista la situazione tesa in casa, Vittoria vuole accertarsi che torneranno ad essere uniti come prima, nonostante gli ultimi sviluppi e l'ultimo weekend dove i figli sono stati con la mamma Chiara a Portofino, mentre il rapper festeggiava il compleanno di nonno Franco, da solo.