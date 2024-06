Fedez: «Con Chiara Ferragni una relazione tossica. Ora per fortuna mi sono liberato della sua cerchia»

«Una relazione tossica». Così Fedez ha definito il rapporto che lo legava a Chiara Ferragni, con cui si è separato dopo cinque anni di matrimonio. Ospite su Twitch dello streamer Grenbaud, il rapper ha parlato del brano Sexy Shop, uscito in collaborazione con Emis Killa, e in cui parla anche della sua ex: «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene… Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l'ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza».

Fedez e le star di OnlyFans al suo party: «Così lui e i suoi amici scelgono le ragazze immagine per le feste»

«Sanremo? Potrei andare. E fare finalmente quello che voglio»

Poi un'altra frecciatina, quando Grenbaud gli chiede di una eventuale partecipazione a Sanremo 2025. «Con l'idea giusta sì - dice Fedez -.

E poi finalmente sarei libero di fare il c... che voglio». Il riferimento è all'edizione 2023, in cui Chiara Ferragni era co-conduttrice della prima e dell'ultima serata al fianco di Amadeus. È lì che sarebbero nate le prime grandi crepe del loro rapporto. Lei lo accusò di aver oscurato la sua presenza con quel bacio con Rosa Chemical. Sulle frecciatine della Ferragni, Fedez è stato decisamente più duro: «La reputo una cosa stupida, se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere». Ed è proprio parlando di Leone e Vittoria che la voce di Fedez si fa rotta: «Sono una ragione per vivere. Mi piacciono i miei bambini, essere papà non vuol dire che mi piacciono i bambini in generale. Tuo figlio è tuo figlio, è un pezzo di te».

L'addio a Muschio Selvaggio

Intanto Luis Sal ha vinto la battaglia legale contro Fedez per il controllo di Muschio Selvaggio srl, la società che edita il podcast. «Nelle scorse settimane, insieme a Marra, abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio Selvaggio», ha annunciato Fedez in un post su Instagram. «Dopo mesi di lavoro in cui abbiamo portato il podcast a quello che secondo noi era un livello di contenuti che soddisfaceva le nostre ambizioni, ci siamo trovati a dover lasciare la conduzione del canale nelle mani di Luis Sal, la cui gestione ha prodotto dei contenuti totalmente distanti dalla nostra visione. Per questo motivo, e altri, è con grande rammarico che vi annunciamo che lasceremo definitivamente Muschio Selvaggio. Ringraziamo tutta la community, collaboratori e ospiti che in questi mesi hanno contribuito a portare dei contenuti che ci hanno dato modo di continuare con entusiasmo nonostante un mare di difficoltà a cui abbiamo cercato di non dare peso fino all'ultimo. È stato un fantastico viaggio durato 4 anni, grazie di tutto. Ci siamo divertiti».