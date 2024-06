Fedez e Chiara Ferragni, Selvaggia Lucarelli: «Ecco chi si risolleverà per primo e perché»

Selvaggia Lucarelli, la prima ad aver avanzato dubbi sull'operazione opaca della beneficenza dei Ferragnez, torna a parlare della separazione della coppia. In particolare, la giornalista, che anche in questo caso non fa sconti, ha cercato di analizzare diversi aspetti supponendo chi, secondo lei, tra Chiara Ferragni e Fedez, avrà meno difficoltà a risollevarsi.

Le parole di Selvaggia Lucarelli

«Una previsione su chi tra Fedez e Ferragni potrà risollevarsi prima? Punto su di lei, lui mi sembra abbia imboccato una spirale autodistruttiva che se non riesce a frenare avrà delle conseguenze - ha sottolineato la giornalista a Oggi -. È come una falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti.

Lui è un imprenditore, lei influencer con grande passione per il denaro. Ora pagano la loro voracità e anche il fatto che i social abituano a rifiutare il contraddittorio: hai fan adoranti che ti imbottiscono l'ego di complimenti».

Selvaggia Lucarelli ha aggiunto: «Da quando ho tirato fuori il caso Pandoro hanno avuto tempo per cercare di raddrizzare il vascello sbandato e non hanno fatto nulla per un dannoso eccesso di sicurezza. Se quello di Fedez è un tentativo di riposizionamento è molto zoppicante. In pochi giorni è passato dall'essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Nelle immagini picchiava saltellando come il Cangurotto, picchiava come lui. Tant'è che stava per prendere le botte e sono intervenuti altri. Mi sembra una crisi di mezza età. Compra il macchinone, esce con la ragazzetta di 20 anni».

«Se sono più dalla parte di lei perché donna? Non per quello - ha concluso -. Non credo si debba esprimere solidarietà a priori perché è una donna. Però vedo in lei un'emotività più sviluppata. In lui vedo l'attitudine da falena attratta dalla luce del successo e dei soldi, in nome dei quali brucia velocemente tutti i rapporti. Vampirizza le persone che gli stanno vicine e poi scappa».