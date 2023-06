Fedez contro Morgan, a X Factor "guerra" in vista? «Spero sia professionale»

Fedez commenta Morgan e la sua partecipazione come nuovo giurato nella prossima edizione di X Factor. Pochi giorni fa, infatti, il talent show di Sky ha chiamato all'appello Morgan per sostituire Rkomi e sedere, quindi, affianco a Dargen D'Amico, Ambra Angiolini e, appunto, Fedez. Neanche è iniziata la nuova stagione che già il marito di Chiara Ferragni non le manda a dire all'artista. Vediamo insieme cosa ha detto.

Il rapper milanese si è lasciato andare ad un commento sul collega Morgan che pare non sia stato dei più carini da dire. Durante la presentazione delle line up del concerto ed evento LoveMi 2023, è stato raggiunto dai giornalisti del Corriere della Sera che gli hanno chiesto cosa ne pensasse del ritorno a X Factor dell’ex Bluvertigo.

La risposta è stata abbastanza interessante: «Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario.

E non è scontato, perché non è mai stato così». Come risponderà l'artista alla stoccata di Fedez e cosa possiamo aspettarci da questa nuova edizione di X Factor?