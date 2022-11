Fedez incontra Emanuel, il TikToker affetto da Sma: «Cosa diresti a tuo figlio davanti a un disabile?»

Ospite di Muschio Selvaggio, il podcast di Fedez, è stato nell'ultima puntata Emanuel Cosmin Stoica che si autodefinisce ‘Il King della 104’ ed è un TikToker affetto da SMA che conta oltre 193mila followers. Emanuel ironizza molto sulla sua invalidità, soprattutto sui suoi canali social, e anche nel corso della trasmissioni in più occasioni ha stupito il cantante e il co-conduttore Luis Sal.

Emanuel non perde occasione di fare battute sull'invalidità, quando Fedez dice di non usare più jet privati per evitare polemiche e inquinamento il suo ospite replica: «Usa la scusa della disabilità, io sono costretto a prenderli, perché sui voli di linea la mia carrozzina andrebbe in stiva». L'influencer parla della sua 104 con ironia, ma affronta comunque temi importanti come il sesso per i disabili, sempre con una punta di sarcasmo: «Beh, servirebbe anche un’assistenza affettiva, ma per il resto siamo un po’ degli ‘sugar daddy’, no? La pensione c’è, siamo in fin di vita…».

Emanuel Cosmin Stoica mette in difficoltà Fedez

Poi è Emanuel stesso a mettere in difficoltà il conduttore del format, chiedendogli: «Cosa diresti a tuo figlio vedendo per strada una persona disabile?». Fedez tentenna, spiega che non ricorda cosa gli ha detto quando è successo, ma l'influencer lo blocca subito e spiega: «Dillo in maniera scherzosa, dì che è stanco e gli fanno male le gambe».

Emanuel poi parla della sua condizione, spiegando di essere comunque fortunato: «Che sono disabile bisogna accettarlo, è un dato di fatto, ma ci sono anche dei vantaggi. Ad esempio io posso avere sussidi e vivere da solo, studiare all’università. Sono più fortunato di molti ragazzi della mia età», spiega ai Microfoni di Muschio Selvaggio. Ma poi torna ironico: «Inoltre, l’80% degli italiani prende all’anno meno di me». Spiega che poi l'obiettivo della sua attività sui social è proprio quella, raccontare la disabilità ma in modo leggero: «Nei miei video non cerco pietismo anzi, cerco di stimolare le critiche, i disabili devono avere una vita come tutti».