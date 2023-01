Fedez escluso da Chiara Ferragni e Leone: la scena è epica. Ecco cosa è successo

“Escluso” dalla famiglia. Quello che sarebbe potuto essere un dolce quadretto famigliare, si è in realtà trasformato in un'amara consapevolezza. Fedez, guardando sua moglie Chiara Ferragni parlare col figlio Leone si sente escluso. Il motivo? Mamma e figlio parlano in inglese, e anche perfettamente. «Mi sento escluso da questa conversazione» scrive il rapper sotto la story che condivide con i follower.

Ma solo un momento prima, il rapper stava giocando con i figli, sorprendendoli con i filtri Instagram. Un video dove Fedez apre la bocca e gli si allungano occhi, naso e bocca colpisce la piccola Vittoria che rimane sbalordita davanti al cellulare. «Vitto sconvolta» scrive il marito di Chiara ironicamente. E anche il primogenito Leone, prova a imitare il padre ma non riesce e lo guarda mentre il filtro fa il suo effetto.

Il capoanno Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso l'ultimo dell'anno insieme agli amici più cari a Megève, un piccolo villaggio di circa 3.000 abitanti, in Francia in un incantevole chalet con vista mozzafiato immerso nella neve. Si prospettava un Capodanno da sogno all'insegna dei festeggiamenti e del divertimento, ma alla fine il numeroso gruppo di amici ha deciso di dedicarsi al relax più totale... e il video condiviso dall'imprenditrice digitale su Instagram ne è la conferma.

Il video a sorpresa

Chiara, ormai esperta del social TikTok, ha deciso di seguire insieme agli amici un trend in voga sulla piattaforma: prevede di filmare ogni invitato al primo drink e concludere il video filmando lo stato alterato dall'alcool degli invitati dopo l'ultimo sorso di drink. «Ciao sono Chiara e questo è il primo primo drink», esordisce la Ferragni, tenendo in mano un calice di vino, e a seguire Fedez e il resto degli amici che ripetono le stesse parole. Poi, il finale a sorpresa. Non vengono ripresi singolarmente ma in gruppo mentre si concedono una tazza di tisana prima di andare a dormire. Ripresi con copertine e di fronte al caminetto: «Non siamo arrivati al secondo drink perché abbiamo preferito le tisane. Buon anno a tutti», conclude il rapper.