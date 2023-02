Fedez e Ferragni, il rapper su Instagram pubblica la canzone dedicata a Chiara, poi cancella la storia. «Tu la mia calamita, io la tua calamità»

Fedez e Chiara Ferregni, continuano a rimbalzare le voci di una crisi. Il rapper, dopo alcuni giorni di silenzio assoluto, è tornato su Instagram con una storia misteriosa, che ha poi cancellato, in cui scrive: «Tu la mia calamita, io la tua calamità». I fan dei Ferragnez si augurano che possa tornare il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez: dopo Sanremo infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci (mai confermate) di una crisi di coppia.

Fedez-Ferragni, perché lui non posta nulla? «Vuol dire che abbiamo litigato». E lei va in gita con i bambini (e con il suocero)

Fedez e Chiara, aria di crisi?

Fedez ha postato una storia sul proprio profilo Instagram con solamente due frasi e uno sfondo nero. Storia che poi, ha prontamente cancellato. Cinque minuti dopo la pubblicazione del pensiero: «Tu la mia calamita, io la tua calamità», il rapper ha eliminato ogni traccia dal proprio profilo. Di nuovo. I fan dei Ferragnez sono preoccupati proprio per questo: Chiara Ferragni non posta più nulla con il marito e lui non ha più proferito parola dopo il bacio con Rosa Chemical.

Secondo molti, l'invadenza di Fedez al Festival di Sanremo sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Chiara Ferragni infatti, non avrebbe perdonato al marito il fatto di essersi preso la scena più e più volte nel corso della kermesse.