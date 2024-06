Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione consensuale: «Accordo per il bene dei figli»

Chiara Ferragni e Fedez non hanno intenzione di farsi la guerra in tribunale. Secondo fonti vicine alla ex coppia, gli avvocati Alessandro Simeone, Pompilia Rossi ed Andrea Pietrolucci che seguono il cantante e Daniela Missaglia che difende gli interessi dell'imprenditrice, sono al lavoro pre trovare un accordo che possa portare alla separazione consesuale. Nonostante una rottura sofferta tra i due, l'intenzione è quella di preservare la serenità dei figli e lasciarsi senza ulteriori veleni.

La divisione dell'impero

«Non corrisponde a verità che i Ferragnez sono in causa, anzi i rispettivi avvocati stanno lavorando per arrivare ad un accordo».

Lo confermano fonti vicine alla coppia, come anticipato da Il Messaggero, che spiega che la volontà di deporre le armi è arrivata «pensando al bene dei figli».

«Non è stato promosso alcun giudizio - proseguono le fonti - anche perché non si comprende quale possa essere l'oggetto del contendere visto che l' abitazione coniugale è di esclusiva proprietà della Ferragni e Fedez se ne è già allontanato, che i bimbi vedono regolarmente il papà e che ciascuno dei coniugi è autonomo economicamente».

Le accuse di Fedez

Tornado sull'addio alla ex moglie, Fedez non ha comunque risparmiato le critiche. «Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica in cui ci facevamo entrambi del male. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene...», ha detto il cantante, ospite su Twitch dello streamer GrenBaud. «Ovviamente - ha detto il rapper - mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi, quando chiudi una relazione, chiudi sia con la persona ma anche con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto pubblicamente che non ho mai sopportato l'ambiente circostante, non ne ho mai fatto segreto né nei Ferragnez né pubblicamente: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza». Quanto spesso vede i figli, Leone e Vittoria? «Dipende dagli impegni lavorativi... è un argomento complicato: diciamo che sto lottando per vederli il più possibile», la risposta di Fedez.