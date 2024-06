Fedez e Garance Authié allo scoperto: dal Duomo alla casa di lui, le foto insieme a Milano

Fedez esce con Garance Authié e non ne fa troppo mistero sui social. La giovane modella francese 20enne sembra aver raggiunto il rapper 34enne a Milano in questi giorni, dato che tra le ultime rispettive storie pubblicate su Instagram compare una veduta del Duomo dalla stessa prospettiva. Precedentemente, i due sono stati paparazzati insieme al Gran Premio di Monaco a Montecarlo.

La gita a Milano

I fan hanno notato nelle stories Instagram di Fedez e di Garance mani di donna che avevano lo stesso smalto e gli stessi anelli delle foto postate dalla modella sul suo profilo Instagram pochi minuti prima. In più, in una foto pubblicata dal rapper e scattata nel suo appartamento è chiaramente visibile la gamba di una donna che indossa pantaloni neri, che sembrerebbe simile a quella di Garance.

Nelle ultime ore entrambi hanno postato nelle loro stories una foto del Duomo di Milano scattata dalla stessa prospettiva. Il sospetto è che i due abbiano passato la serata insieme al ristorante (e forse anche il dopo cena).

La relazione tossica

Chiara Ferragni è intanto a Forte dei Marmi con i bambini. Ieri il rapper ha raccontato sul canale Twitch di GrenBaud, YouTuber e streamer, che la relazione tra loro due era «tossica» e di non aver «mai sopportato l'ambiente» attorno all'influencer. Nella nuova canzone con Emis Killa, Sexy Shop, non c'è «dissing. Racconto quello che ho vissuto a modo mio. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno».