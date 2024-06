Fedez e Garance Authié allo scoperto: dal Duomo alla casa di lui, le foto insieme a Milano

Fedez esce con Garance Authié e non ne fa troppo mistero sui social. La giovane modella francese 20enne sembra aver raggiunto il rapper 34enne a Milano in questi giorni, dato che tra le ultime rispettive storie pubblicate su Instagram compare una veduta del Duomo dalla stessa prospettiva. Precedentemente, i due sono stati paparazzati insieme al Gran Premio di Monaco a Montecarlo.

Fedez e Ferragni verso la separazione consensuale «per il bene dei figli». Dalla casa al mantenimento (mai chiesto): cosa sappiamo

Fedez e Garance Authié, la gita a Milano

I fan hanno notato nelle stories Instagram di Fedez e di Garance mani di donna che avevano lo stesso smalto e gli stessi anelli delle foto postate dalla modella sul suo profilo Instagram pochi minuti prima. In più, in una foto pubblicata dal rapper e scattata nel suo appartamento è chiaramente visibile la gamba di una donna che indossa pantaloni neri, che sembrerebbe simile a quella di Garance.

Nelle ultime ore entrambi hanno postato nelle loro stories una foto del Duomo di Milano scattata dalla stessa prospettiva. Il sospetto è che i due abbiano passato la serata insieme al ristorante (e forse anche il dopo cena).

Fedez: «Con Chiara Ferragni una relazione tossica. Ora per fortuna mi sono liberato della sua cerchia»

La relazione tossica

Chiara Ferragni è intanto a Forte dei Marmi con i bambini. Ieri il rapper ha raccontato sul canale Twitch di GrenBaud, YouTuber e streamer, che la relazione tra loro due era «tossica» e di non aver «mai sopportato l'ambiente» attorno all'influencer. Nella nuova canzone con Emis Killa, Sexy Shop, non c'è «dissing. Racconto quello che ho vissuto a modo mio. Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno».

Chi è Garance Authié

Garance Authié è una modella francese classe 2004 molto nota sulle passerelle ma un po' meno sui social: il suo profilo Instagram conta "solo" poco più di 18.000 follower. Come riportato anche nella sua bio Instagram, Garance sta studiando presso la IE Business School di Madrid, l'Università con specializzazione in management e finanza e avrebbe conosciuto Fedez, 14 anni più grande di lei, qualche mese fa.

Il rapper e la modella sono stati paparazzati mano nella mano a Montecarlo ma si starebbero frequentando già da diversi mesi. La pagina Very Inutil People scrive: «Una frequentazione che procede da qualche mese. Il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo». A confermare questa tesi, ci sarebbero anche i "like" di Fedez sul profilo Instagram di Garance.