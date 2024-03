Fedez a Londra, i geniali consigli ai fan: «Quando attraversate fate attenzione, qui guidano al contrario»

Fedez, in questo momento, si trova a Londra e lo ha fatto sapere ai suoi fan tramite diverse storie postate su Instagram. È stata una sorpresa per i suoi follower perché il rapper non aveva anticipato nulla sui social. Negli ultimi video che ha postato, il cantante dispensa alcuni consigli abbastanza scontati a chi avesse voglia di visitare la capitale dell'Inghilterra. Fedez, poi, posta anche un video in cui si trova in un ristorante londinese e, alla radio, stanno trasmettendo "Disco Paradise". La sua reazione è molto divertente. Ecco cos'è successo.

La storia Instagram di Fedez

Fedez ha pubblicato una storia Instagram in cui si trova all'interno di un taxi nero, tipico di Londra. Il cantante indossa un cappellino al contrario, cappotto e occhiali scuri e dice: «Ciao amici, è la prima volta che visito Londra... davvero, non so perché alla veneranda età di 34 anni io mi sia deciso a visitare questa città. Comunque, volevo dirvi che dovete stare attenti quando attraversate la strada perché guidano al contrario, non so se ve l'hanno detto ma io volevo darvi questo piccolo travel tip: guidano dalla parte opposta rispetto a come facciamo noi. Un piccolo suggerimento per voi, seguitemi per altri consigli». Fedez non ha svelato il motivo per cui si trova a Londra ma i suoi fan pensano che il suo soggiorno possa avere a che fare con nuovi progetti di lavoro.

La canzone di Fedez al ristorante

Nell'ultima storia postata, Fedez si trova in un ristorante di Londra e alla radio stanno suonando "Disco Paradise", quindi, il rapper scrive: «Quando entri in un ristorante a Londra e mettono una tua canzone ma non vuoi farlo sapere a nessuno perché sei una persona discreta».

Quindi, il rapper alza la mano e dice: «Scusate, volevo dirvi che la canzone è mia, se vi piace lasciatemi una piccola recensione».