Fedez torna sui social dopo due giorni di silenzio: «Che l'amore trionfi». Il messaggio per Chiara Ferragni

La quiete dopo la tempesta. Il polverone che ha travolto Fedez dopo il bacio appassionato con Rosa Chemical in diretta, ha generato polemiche su polemiche. Vedendo il fuorionda in cui la moglie Chiara Ferragni sembrava imbestialita col marito, i molti hanno ipotizzato che ci potessero esser problemi in casa. Che Chiara sia stata gelosa del bacio col big in gara? oppure della scena rubatagli dal marito? Difficile non ricondurre questo "silenzio" di 24 ore al faccia a faccia - ripreso in video da uno spettatore in platea - con Chiara Ferragni, rimasta senza parole e presa alla sprovvista come fosse una qualunque. Inutile stare a spiegare che quel bacio non fosse preparato, come ribadito dal cantante a "Domenica In". Ma ecco che ora il cantante risponde a follower e alle cronache di gossip, ritornando sui social con un post.

Fedez rompe il silenzio delle scorse ore e torna su Instragram con un post al miele dedicato agli amici artisti in gara. «Congratulazioni a tutti gli amici artisti di questo Festival, vi voglio profondamente bene» scrive il marito di Chiara Ferragni facendo i suoi complimenti ai cantanti in gara. «Sono veramente felice per voi, godetevi questo meritato momento di gloria» continua il rapper. E in conclusione: «Che l’amore trionfi sempre e comunque». Un post sobrio, sereno e dolce, da cui si presume che sia tornato il sereno tra lui e la moglie.

Sono fiero di te. Ti amo — Fedez (@Fedez) February 7, 2023

Il messaggio per Chiara

In molti, infatti, si stavano preoccupando dell'assenza di Fedez dal suo profilo, sempre attivo h24. Dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell'Ariston e la reazione burrascosa della moglie Chiara, in molti hanno ipotizzato che potesse esserci dell'attrito. Tutto ok dunque? sembrerebbe proprio di sì. E Fedez l'ha ricalcato ancora volta per togliere i dubbi. Sempre suo profilo Instagram, infatti, il rapper ha repostato il tweet per la moglie che aveva scritto il primo giorno della kermesse, vedendola scendere sul palco dell'Ariston. «Sono fiero di te. Ti amo» aveva scritto e lo ribadisce a 24 ore dalla fine della kermesse. Il messaggio sembra chiaro e diretto a smentire tutte le polemiche e i dubbi: tra lui e l'imprenditrice digitale è tornata la serenità.