Fedez con la modella Garance Authiè a Montecarlo, Chiara Ferragni risponde così al gossip. E gli amici confessano: «Si sente liberata»

Fedez si è scatenato a Montecarlo dove è arrivato per assistere al Gp di Monaco. Tra feste in barca e serate in discoteca il rapper si è fatto vedere mano nella mano con Garance Authié, modella francese ventenne. Pare che la relazione tra i due sia sbocciata lo scorso marzo, poche settimane dopo la rottura del cantante con la moglie. E Chiara Ferragni come ha reagito? L'influencer è volata con gli amici di sempre a Madrid - dove ha avuto modo di riabbracciare anche Alice Campello e Morata - e a chi le scriveva: «Visti gli ultimi sviluppi "good riddance" (cioè che liberazione, ndr)», Chiara ha risposto con un cuore.

Garance Authié, chi è la nuova fidanzata di Fedez: modella del 2004, hanno 14 anni di differenza. E sono stati visti insieme a Montecarlo

La reazione di Chiara

«Fine settimana a Madrid=sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco! Grazie a tutti i miei fan spagnoli che ho trovato in questi giorni, mi avete dato tanto amore e grazie Madrid per i bellissimi ricordi», ha scritto Chiara Ferragni su Instagram a poche ore dalla notizia della frequentazione di Fedez con Garance Authié. L'imprenditrice digitale ha accompagnato la didascalia con una serie di foto del suo weekend spagnolo. Stando a quanto spifferato da un'amica, Chiara si sente rinata dopo la separazione dal cantante. A quanto pare il matrimonio era in crisi da tempo e oggi la Ferry è tornata a sorridere anche se per ora, al contrario di Fedez, non ci sono nuovi amori all'orizzonte.