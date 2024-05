Fedez a Monaco con la modella Garance Authié, la reazione di Chiara Ferragni: «Buona liberazione!»

Fedez fa parlare di sè e del suo nuovo flirt a Monaco, la francese Garance Authié. Il cantante è stato avvistato in compagnia della bellissima modella francese, scatenando un'ondata di reazioni online. Alcuni la trovano troppo giovane (la ragazza ha infatti 20 anni), mentre altri notano una somiglianza con Chiara Ferragni, forse dovuta ai capelli biondi e al fisico snello.

Il presunto flirt tra Fedez e Garance è sulla bocca di tutti, e la reazione di Chiara Ferragni non si è fatta attendere.

La reazione di Chiara Ferragni

La separazione dei Ferragnez ha lasciato tutti senza parole. Nessun annuncio ufficiale, ma il rapper è andato via di casa e ospite da Francesca Fagnani aveva rivelato che, nonostante tutto, Chiara Ferragni rimarrà sempre la donna più importante della sua vita. I fan continuano a sperare in una riconciliazione, ma gli ultimi avvistamenti del rapper con le nuove fiamme non fanno ben sperare. Chiara Ferragni ha reagito alla notizia, anche se indirettamente. L'influencer è volata all'estero lo scorso weekend, a Madrid, dove ha trascorso giorni meravigliosi con i suoi figli, Leone e Vittoria, in compagnia della sua amica di sempre Alice Campello.

Un utente ha commentato il post dedicato ai giorni spagnoli con: «Guarda, visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti: era ora.

Buona liberazione!», a cui la Ferragni ha risposto con un cuore di apprezzamento.