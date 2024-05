Fedez, nuova fidanzata? Il rapper mano nella mano con una modella al Gran Premio di Montecarlo: il video è virale

Fedez ancora una volta è al centro dell'attenzione mediatica per una presunta "nuova fiamma". Il rapper, da quando si è separato da Chiara Ferragni, ha cambiato non solo la sua casa ma anche la sua vita. Archiviati i rumor con Ludovica Di Gresy, con la quale pare ci sia sempre stata solo una bella amicizia, Fedez nelle ultime ore è stato avvistato mano nella mano con una modella francese al GP di Formula 1 di Monaco. Premessa: il rapper proprio nelle sue ultime Instagram stories ha pubblicato la foto che ritrae la modella francese di spalle a bordo di uno yacht. Qui i due sono stati insieme ad un gruppo di amici, come dimostrano alcuni video Instagram.

Fedez, nuova fidanzata? Ecco il video

Il video che riprende Fedez con la modella Garance Authié è stato diffuso dalla pagina Very Inutil People sui social ed è subito diventato virale. «Una frequentazione che procede da qualche mese - scrive la pagina Very Inutil People -.

Il primo avvistamento a marzo a Courchevel, poi Parigi, Miami, Coachella e adesso Monte-Carlo».

Si vedono i due che passeggiano al porto di Montecarlo e lui prende per la mano la bellissima modella francese. Che sia davvero la nuova fidanzata? Al momento Fedez non si è espresso, tanto meno lei. Ma nel frattempo i fan si sono scatenati nei commenti social.

Fedez mano nella mano a Montecarlo: chi è Garance Authié

Garance Authié, classe 2004, è una modella francese bionda dagli occhi azzurri ed è appassionata di danza ed equitazione. La modella sta studiando presso la IE Business School di Madrid, cioè l'Università con specializzazione in management e finanza.