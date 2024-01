Fedez ironizza: «L'addestramento di Paloma procede a gonfie vele». Ecco cos'ha combinato stavolta

Paloma è l'ultima arrivata in casa Ferragnez: la golden retriever cucciola è davvero vivace e ne combina di tutti i colori. Ad esempio, qualche giorno fa, ha mangiato il risotto direttamente dal piatto di Donatella Versace, costringendo, quindi, la stilista ad aspettare che il suo pranzo venisse ripreparato. Fedez sta cercando di addestrarla in tutti i modi ma Paloma sembra proprio non collaborare.

Fedez posta molto spesso storie Instagram in cui è in compagnia della sua cagnolina Paloma. Il rapper, nelle scorse ora, ha pubblicato alcuni video in cui la protagonista è proprio la cucciola di golden retriever. Nel primo filmato, la new entry di casa Ferragnez non ha intenzione di rientrare nel palazzo dopo la passeggiata e, quindi, Fedez la chiama più volte finché Paloma non si decide e gli corre incontro salvo, poi, tornare indietro davanti alla porta. A quel punto il rapper scrive: «L'addestramento procede a gonfie vele», poi in un altro video, ecco che padrone e cucciola sono in ascensore e lui le chiede di dargli la zampa. Fedez, vedendo che non sempre la golden retriever lo ascolta, aggiunge: «Comunque, vi giuro che le parlo e mi capisce».

Chiusa la parentesi molto simpatica di Paloma, Fedez annuncia a tutti i fan che Disco Paradise si è aggiudicato il quarto disco di platino e, un po' misterioso e sibillino, aggiunge: «Presto novità.

Si torna alle origini». I fan non sanno cosa stia progettando il loro idolo, sanno solo che non vedono l'lora di riascoltare una sua nuova canzone.