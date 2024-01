Fedez sveste i panni del rapper e diventa un pony per la sua Vittoria: «Però mi fa male la schiena così...»

Fedez ama divertirsi insieme ai suoi bambini Leone e Vittoria e, per questo, ogni giorno, i tre si inventano giochi nuovi e, spesso, il rapper posta storie molto divertenti sul proprio profilo Instagram. Così, è successo anche poco fa, quando il papà ha mostrato ai suoi milioni di fan come stesse giocando con la figlia: per lei ha svestito i panni dell'artista ricoperto di tatuaggi e si è trasformato in un pony.

Fedez ha pubblicato diverse nuove storie nel proprio profilo Instagram in cui lui personalmente non si vede ma si vede solo la sua bambina Vittoria. La piccolina, che indossa un vestitino azzurro, sta strattonando il papà che, intanto, è legato con il guinzaglio di Paloma. Vittoria ride divertita e Fedez le dice: «Quanto è divertente fare il pony... andiamo a fare la pappa? Però, aspetta, fammi alzare un attimo, piano, trattami bene, sono un pony». Poi, il marito di Chiara Ferragni aggiunge: «Mi fa male la schiena così, però...». Effettivamente, la posizione in cui si trovava non era proprio delle migliori ma si sa, un papà farebbe di tutto per la sua bambina: c'è chi si lascia truccare, chi pettinare e chi, come Fedez deve fare il pony.

Inoltre, Fedez ha anche pubblicato alcune storie Instagram in cui è in compagnia del cognato Riccardo Nicoletti, marito di Francesca Ferragni, della loro cagnolona Gabriella e di Paloma.

Le due, tuttavia, ascoltano soltanto i comandi di Riccardo, a tal punto che il rapper dice: «Non ci posso credere, sei tu il vero capo branco».