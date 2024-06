Fedez e le star di OnlyFans al suo party: «Così lui e i suoi amici scelgono le ragazze immagine per le feste»

Per il lancio di Sexy Shop, cantato da Fedez in compagnia di Emis Killa, c'era anche Manuela La Cetacea, una star di OnlyFans. Ma a quanto pare non era l'unica presente. Per lei è diventato un lavoro. Fa soft porno e ci guadagna. «Una foto in topless - racconta a Gente - può andare dai 10 ai 30 dollari. Ma se vedo che un utente ha già speso molto sul mio profilo, vuol dire che ha grande potenziale d’acquisto e quindi alzo il prezzo».

E come c'è finita Manuela alla festa privata di Fedez? Alla collega Maria Elena Barnabi svela che è stata contattata «da una mia amica lì presente che organizzava l’evento e che si occupava di portare le ragazze immagine».

E a sua volta ne ha portate altre. «Se servono ragazze carine me lo chiedono perché ho molti contatti nell’ambiente». Insomma «se le ragazze scarseggiano a una festa succede che me lo chiedono. Chi fa OnlyFans poi è più propensa a essere una ragazza immagine in un contesto del genere».

I requisiti? «Bella presenza, con i tacchi, carina e con un po’ di follower e devi avere tra i 20 e i 25 anni». Ma per essere invitate poi serve l’approvazione. «Da quel che so di Fedez e dei suoi amici, tipo Taxi B che era alla festa con lui. Si mettono lì, guardano il profilo Instagram delle ragazze e dicono questa sì questa no».

Alla festa di Fedez le sue amiche «sono venute gratis. Quando invece fai la comparsa nei videoclip, allora magari ti pagano 50 o 100 euro».

E come detto «ce n’era molta di gente di OF. Ho visto anche Alex Mucci (compagna di Mr. Marra, attore porno nonché ex partner di Fedez nel podcast “Muschio Selvaggio”, ndr)».