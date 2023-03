Fedez, la sorpresa a Chiara Ferragni lascia tutti senza parole: ecco cosa ha fatto

Fedez, papà giocherellone. Dopo il periodo di silenzio dai social, il marito di Chiara Ferragni ha trovato la serenità e, come da consuetudine, riprende a fare scherzi alla sua famiglia. Il primo di questa giornata è alla figlia Vittoria che, come ogni mattina, non vuole svegliarsi e preferisce dormire. Quale metodo ha archietettato Fedez per farla svegliare subito? Nelle stories Instagram, Fedez chiede alla piccola Vitto: «Buongiorno Princess, ci svegliamo?» e lei, coprendosi il volto dice un secco «No». Ed ecco che , sorridendo il rapper dice: «C'è il cioccolato, se ti svegli c'è il cioccolato», attirando l'attenzione di Vitto che subito, sorridendo, si solleva dalla culla.

Ed ecco che, pochi istanti dopo, Fedez mostra Vittoria in braccio a lui, sveglia e con occhi vispi, che dà un morso alla barretta di cioccolato del padre. Ma non è tutto. Nelle stories successive, Fedez spara alla moglie con il nuovo giocattolo in casa Ferragnez. Una pistola di plastica sparacartucce. Come sempre, il tutto viene documentato nelle stories Instagram, il rapper attira l'attenzione della moglie chiamandola e, appena Chiara esce dalla stanza ecco Fedez pronto a puntarle il giocattolo.

Ma successivamente si fa aiutare anche dalla baby sitter che, chiedendo a Chiara di andare in stanza di lei si rende complice dello scherzo. «In teoria questo era il regalo per il compeanno di Leone» ammette Fedez nelle stories. Ma, imperterrito, continua a puntarlo contro Chiara, anche dal piano rialzato, ridendo come un bambino.