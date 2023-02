Fedez-Selvaggia Lucarelli, scontro su uova di Pasqua e beneficenza: «Hai un'ossessione». Lui balbetta ed è in difficoltà

Scontro social tra Selvaggia Lucarelli e Fedez. Dopo che la giornalista ha scritto un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano sul modo di fare beneficenza del rapper attraverso delle uova di Pasqua, insinunando che in realtà Fedez si sarebbe fatto pagare per la sua immagine per poi non versare di fatto di tasca sua i soldi in beneficenza. Un'accusa a cui il cantante ha voluto subito rispondere.

La Lucarelli parla di un'operazione commerciale, sottolineando come in passato Chiara Ferragni abbia fatto lo stesso, con pandori di Natale e con uova di Pasqua: «Si tratta di un'operazione commerciale con una spruzzata di beneficenza: Fedez guadagna dalla vendita della licenza, Walcor più vende uova e più guadagna. La beneficenza è una cifra fissa versata da Walcor di cui non conosciamo neppure l'entità».

A queste parole Fedez replica con delle storie: «Cara Selvaggia Lucarelli la tua ossessione nei miei confronti ti ha fatto fare un grande passo falso. Hai scritto un articolo dove asserisci che io farei beneficenza per Carlo De Benedetti, il tuo ex datore di lavoro tra l'altro, quando io faccio beneficenza per un'associazione che si chiama Tog per dei bambini che hanno malatti e problemi neurologici gravi. Ti ringrazio perché mi dai l'opportunità per spiegare come faccio beneficenza tramite le uova di Pasqua e non riempio le tasche di De Benedetti come hai fatto tu fino all'altro giorno lavorando per il suo giornale».

Poi aggiunge: «Io con la beneficenza fatta per Tog sono riuscito a raccogliere oltre mezzo milione di euro in un anno e vi racconto come doneremo i soldi e perché i soldi passano dalla fondazione Fedez per andare a Tog. L'azienda Walcor ha dato un anticipo delle vendite dell'uovo e le ha date alla fondazione Fedez che donerà altri soldi. A breve uscirà un comunicato per spiegare come». La Lucarelli però ha poi replicato sottolineando come dalle sue ricerche sembra che la donazione sia stata fatta da Walcor, sempre nelle storie aggiunge: «Per il resto, io per un anno ho ricevuto lo stipendio da Carlo De Benedetti (che ringrazio) (editore di Domani, per cui ha lavorato la Lucarelli n.d.r), non ho donato denaro né a lui, né alla sua fondazione, ti vedo confuso. Proporrei per il futuro semplicemente di non abbinare la tua immagine e la parola beneficenza a operazioni commerciali spiegate per niente o male ai consumaori. Esistono molti modi per fare beneficenza, questo è profondamente ambiguo e paraculo. La mia vera ossessione è la beneficenza usata per fini personali, tu sei l'ossessione di te stesso».

Nelle storie pubblicate per replicare alla Lucarelli, i fan non hanno potuto fare a meno di notare lo stato di difficoltà in cui si trova Fedez. Il rapper, visibilmente arrabbiato, ha mostrato problemi nel parlare e ha voluto anche chiedere scusa ai suoi followers: «Vi chiedo scusa per la balbuzie ma è un problema che ho da un po' di tempo e ci metto un po' a formulare una frase», ha spiegato, ma già nel corso del suo podcast i fan avevano notato che qualcosa non andava. Fedez si è chiuso in un silenzio smorzato solo in poche occasioni dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, a seguito del quale sarebbe nata una brutta crisi matrimoniale con la moglie Chiara Ferragni.

I due continuano a dirsele sui social e se da un lato la Lucarelli insiste sul fatto che il modo in cui viene spiegato come vengono devoluti i soldi in beneficenza è tardivo e sembra quasi voler mettere una pezza in una falla troppo grande, Fedez rimarca la sua buona fede, sottolinendo tutte quelle che sono state le sue iniziative benefiche. Poi si passa ai colpi bassi. A Selvaggia viene fatto notare che questo suo incalzare con una persona che appare nelle storie in difficoltà, a causa della balbuzie è controproducente, ma lei replica che il discorso è un altro e che di questo si era già parlato nei giorni scorsi e che è un argomento che riguarda la sfera personale del rapper. Fede però rispolvera il passato e chiede alla Lucarelli, che oggi si batte molto per la lotta al revenge porn, come ci si senta ad essere stata la prima a parlare e divulgare il video hot di Belen.

Nella battaglia incalzante, l'ufficio stampa del cantante ha voluto divulgare anche una nota ufficiale, chiarendo: «La Fondazione Fedez ritiene necessario intervenire per ricordare che sta lavorando da due anni con un approccio strategico che mira a legare il mondo degli imprenditori con quello della beneficenza, che va oltre la semplice richiesta di erogazione di fondi. La Fondazione Fedez nasce, infatti, proprio per facilitare le connessioni fra operazioni commerciali e singoli progetti benefici, per far convergere quante più risorse e competenze possibili verso determinati progetti benefici; al fine di creare un effetto moltiplicatore di solidarietà. L'Azienda Walcor, in questo caso, ha deciso di aderire a tale mission, contribuendo con una donazione liberale alla Fondazione Fedez, che ha selezionato il progetto da sostenere: contribuire alla costruzione di una nuova casa per gli Amici di TOG, in linea con quanto già fatto per tutto il 2022. Quello che va aggiunto, non emergendo dall’articolo della signora Selvaggia Lucarelli, perché la suddetta non ha ritenuto di parlare con nessuno della Fondazione Fedez, è che l’artista Fedez ha già deciso di devolvere, tramite la Fondazione Fedez, al medesimo progetto degli Amici di TOG un importo pari a quello devoluto da Walcor, nonché il 10% dell’ulteriore e maggiore importo che perverrà a suo favore dalla vendita del prodotto Walcor».