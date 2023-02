Fedez e la giornata mondiale contro il tumore: «Il mio pensiero va a tutti i malati oncologici»

Fedez in occasione della giornata mondiale contro il cancro ha condiviso sulle Instagram stories un pensiero rivolto a chiunque in questo momento stia attraversando un momento difficile. Oggi, 4 febbraio, è il World Cancer Day e a distanza di un anno dal suo tumore, il rapper ha espresso tutta la sua vicinanza ai «malati oncologici».

«Oggi è la giornata mondiale contro il cancro. Per quanto può valere, il mio pensiero va a tutti i malati oncologici e alle loro famiglie. Forza», ha concluso il marito di Chiara Ferragni a corredo di una foto con il nastro lilla, simbolo usato per celebrare la ricorrenza del World Cancer Day, per aumentare la consapevolezza del cancro e incoraggiarne la prevenzione e il trattamento.

Il 22 marzo 2022 per Fedez rimane una data indelebile, per sempre incisa nella sua memoria. Il giorno della sua operazione per il tumore al pancreas, ma anche il giorno della sua rinascita dopo aver fatto i conti con la dura malattia. Grazie alla prevenzione, che ha permesso di individuare il tumore al pancreas e intervenire con tempestività, il cantante ha superato brillantemente l'operazione senza riportare metastasi.

La sua vita tuttavia è cambiata ed è lo stesso marito di Chiara Ferragni ad ammetterlo. ll rapper ha dichiarato: «Molto spesso c'è il danno delle mete prestabilite, ovvero se ti accade qualcosa devi arrivare a un determinato punto. Non è così».

La gestione emotiva della malattia per Fedez è andata contro la narrazione comune: «Facendo un esempio personale, quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testa doveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi c***o lo ha detto?».