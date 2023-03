Fedez, quanto costano le sue uova di Pasqua: «Ci guadagnerò, ma ho già donato 30mila euro»

Fedez lancia ufficialmente le sue uova di Pasqua parlando anche della raccolta fondi, ma chiarisce minuziosamente come si articolerà e in cosa consisterà. Il rapper, dopo lo scambio di battute piuttosto acceso con Selvaggia Lucarelli di qualche giorno fa, ha voluto dare delle spiegazioni ai suoi followers, chiarendo a chi vorrà acquistare le sue uova a scopo benefico, come si articolerà la raccolta fondi.

Da quanto affermato dalla Lucarelli emergeva che la cifra da devolvere in beneficenza non sarebbe stata proporzionale alle vendite, ma già stabilita e non veniva nemmeno detto di che cifra si trattava. Fedez, in un momento di difficoltà, poi superato, aveva annunciato che dietro non c'era nulla di losco e a tempo debito avrebbe dato tutte le spiegazioni del caso, anticipando alcune dinamiche. Dopo lo scontro ora Fedez ha chiarito, non negando un suo guadagno dalle vendite delle uova di Pasqua, che poi era quello che la giornalista contestava.

Il cantante spiega che la beneficenza ci sarà a prescindere dalle vendite delle uova. «Walcor ha donato 30mila euro di base», fa sapere il rapper dalle sue stories Instagram. «E io anche ho già donato 30mila euro. In tutto siamo già a 60mila euro». Chiarisce, ma aggiunge, rispondendo alle accuse della Lucarelli: «In base alle vendite delle uova, io donerò un ulteriore 10%», in pratica dal ricavato delle vendite il rapper ne trarrà un guadagno, ma di questa cifra, lui devolverà il 10% in beneficenza, che si andrà a sommare ai 30 mila euro già donati. Poi conclude: «È un’attività commerciale, ma do a questa organizzazione (Tog) un aiuto che è sempre ben accetto e utile». Alla fine delle sue storie chiarisce anche che alla fine delle vendite sarà sua premura comunicare a tutti la cifra che verrà devoluta.

Fedez ha scelto di collaborare con l'azienda di cioccolato Walcor S.p.A. per la produzione delle sue uova di Pasqua e ha scelto anche di donare all'Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) Fondazione Tog, nata nel 2011, che si occupa di riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Il cioccolato delle uova sarà al latte e saranno disponibili in due formati: 180gr e 250gr. A seconda della dimensione i prezzi varieranno, per il primo formato il costo è di 8 euro, mentre per il secondo di 15 euro. Le sorprese sono dei gadget personalizzati firmati da Fedez e realizzati dalla sua società chiamata Doom.