Fedez in vacanza con papà Franco, Leone e Vittoria: «Siamo in buone mani». Ecco a cosa si riferisce

Fedez è partito alla volta di Miami con papà Franco Lucia e i suoi due bambini Leone e Vittoria, appena tornati da una vacanza a Dubai con mamma Chiara Ferragni. I quattro trascorreranno alcuni giorni negli Stati Uniti dove si dedicheranno esclusivamente al relax e ai momenti di gioco e divertimento. Il rapper ha pubblicato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui riprende Franco intento a parlare con alcune hostess, poi, spiega il motivo per cui ha deciso di portarlo con sé in America.

Fedez ha pubblicato una divertente storia Instagram sul proprio profilo. Il protagonista indiscusso del video è papà Franco Lucia che, ignaro di essere ripreso dal figlio, sta ringraziando le hostess per il vassoio con il pranzo. Quindi, il rapper interviene parlando in inglese e dice: «Stiamo andando negli Stati Uniti perché lui vuole imparare l'inglese». Poi, Fedez chiede a Franco: «Cos'ho detto papà?» e il nonno di Leone e Vittoria risponde: «Che non so l'inglese».

Il cantante ridendo, gli dice che no, non aveva capito quello che aveva detto la hostess e aggiunge: «Il nostro traduttore ufficiale.

Siamo in buone mani», con tanto di emoticon sorridente.

Fedez, nelle scorse ore, aveva scritto sui social che non vedeva l'ora di partire un po' con i suoi bambini Leone e Vittoria per godersi qualche giorno di vacanza. Poco fa, il rapper ha pubblicato una storia in cui è abbracciato alla sua bambina che si è addormentata durante il volo.