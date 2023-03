Fedez e la battaglia persa con Vittoria: «Ne vuoi ancora?». Il video è esilarante

Fedez è finalmente ritornato sui social dopo un periodo molto difficile: il rapper nei giorni scorsi ha raccontato e spiegato ai propri fan il motivo per cui si è preso un momento di pausa da Instagram e soprattutto dalla troppa esposizione mediatica. Il marito di Chiara Ferragni è quindi tornato a postare foto e video divertenti che lo ritraggono con la sua famiglia. In una delle sue ultime storie la protagonista indiscussa è la sua bambina Vittoria.

Nelle ultime storie Instagram che Fedez ha postato, riprende la sua bambina Vittoria mentre mangia seduta sul seggiolone con tanto di bavaglino per evitare che si sporchi con il cibo, accanto a lei c'è mamma Chiara Ferragni. Nella prima storia, Vittoria piange e fa i capricci perché vorrebbe mangiare il cioccolato invece della banana. Nel secondo video la bambina chiede altro cioccolato e Fedez dice: «Vitto ne vuoi ancora? Ma sei proprio una giovane teppista». Allora Chiara interviene dicendo: «Ti diamo il cioccolato solo se dici Ti amo mamma», allora la bambina pronuncia alcune paroline aggiungendo mamma alla fine e Fedez esclama ridendo: «Sei proprio una venduta eh!».

Alcuni giorni fa, Fedez ha raccontato sui social di essersi assentato da Instagram perché aveva bisogno di una pausa per salvaguardare la propria salute mentale. Il matrimonio con Chiara Ferragni non è mai stato in crisi, anzi: il rapper ha ringraziato più volte la moglie per essergli sempre accanto nei momenti più difficili.