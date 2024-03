Ferragnez, Pasqua con la famiglia spaccata: Chiara fa festa a Dubai con gli amici, Fedez va in montagna e sparisce dai social per un giorno

Lontani. Dagli occhi e dal cuore. I Ferragnez non sono più una coppia da qualche settimana. Questa Pasqua sarà la prima festività che faranno con la famiglia separata. Chiara Ferragni è da inizio settimana a Dubai con la sorella, la mamma, i figli e diversi amici. Si diverte, fa festa e sembra essere tornata attiva e spensierata sui social, almeno all'apparenza. Lui è rimasto in Italia, a trovare la sua dimensione nella nuova (vecchia) vita da single. Del suo sabato di vigilia sui social non c'è traccia. Il rapper è tornato silente e per lui (come per la ex) quando succede è sempre una notizia.

I Ferragnez sempre più lontani

Chiara Ferragni è a Dubai con i figli Leone e Vittoria. I piccoli passeranno dunque la Pasqua lontano dal papà e dai nonni paterni. Con loro ci sono invece la zia Valentina con il fidanzato e la nonna Marina. Chiara ha deciso di volare lontano per staccare dall'ultimo periodo di polemiche e dolori familiari, su tutti la separazione con il marito, rimasto invece in Italia. Dopo aver fatto gli auguri di compleanno alla nonna, Fedez si è diretto in una località di montagna in Valle d'Aosta.

Non è chiaro con chi stia trascorrendo queste ore, nelle quali è rimasto in silenzio sui social. Niente post o storie per tutta la giornata di sabato. Un'eccezione per lui, che come ogni volta fa rumore. Poi, è riapparso domenica mattina con una storia dall'albergo in montagna.