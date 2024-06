Chiara Ferragni, la frecciata della nuova fidanzata di Fedez Garance Authié alla ex moglie. E il papà del cantante si schiera

La storia d'amore tra Fedez e Garance Authié sembra procedere a gonfie vele: lei è tornata a Milano per qualche giorno e lui ne ha approfittato per portarla a cena nel ristorante con vista sul Duomo. Una location romantica, a prova di storia su Instagram. Entrambi, infatti, hanno pubblicato lo scatto dalla stessa prospettiva, alimentando le voci su una prossibile relazione. D'altronde Fedez non ha mai smentito la liaison con la modella francese.

Purtroppo 29milioni di follower (quelli di Chiara Ferragni) sono difficili da cancellare e i commenti contro Garance sono arrivati praticamente ovunque da Instagram a TikTok. Ma la giovane modella sembra avere le spalle larghe e una buona dose di ironia che usa spesso nei suoi video su TikTok.

La frecciatina di Chiara Ferragni

Chiara e Garance non si sono mai incontrate e sembra non abbiano intenzione di farlo presto, ma di certo non se le mandano a dire. Qualche settimana fa era stata Chiara Ferragni a lanciare numerose frecciatine all'ormai ex marito Fedez, con la foto davanti al busto di Napoleone e usando in uno dei suoi ultimi video su TikTok la stessa canzone di Garance, "Be my baby".

In molti hanno visto un riferimento alla nuova frequentazione quando la canzone dice "Be my little baby", vista la differenza d'età tra Fedez e la modella Garance.

Ma la risposta di Garance non si è fatta attendere.

La risposta di Garance

Un weekend a Forte dei Marmi per Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria, senza Fedez in mezzo che questa volta ha scelto un'altra meta dove trascorrere il fine settimana. L'imprenditrice digitale continua a cantare canzoni che saranno presto la colonna sonora di questa estate 2024, tra cui l'immancabile Miu Miu di Tony Effe, ormai nemico di Fedez, ma grande fan della Ferragni (visti i numerosi like che si scambiano su Instagram) e anche 30 gradi di Anna, che ha condiviso sulle sue storie.

Poche ore dopo Garance fa la sua mossa: pubblica un video su TikTok in cui balla e canta proprio sulle note di quella canzone, con tanto di sorrisino e ammiccamento finale. I fan della Ferragni non hanno potuto non notare la frecciatina e hanno commentato divertiti, riportando l'accaduto.

La mossa di papà Franco

Il papà di Fedez, Franco Lucia ha da tempo preso una decisione, ovvero quella di continuare a sostenere, almeno sui social, la (ex) nuora Chiara Ferragni. Il suocero, infatti, continua a mettere mi piace ai post dell'imprenditrice digitale, facendo attenzione a quelli dove ci sono frecciatine indirizzate al figlio (come il post con il busto di Napoleone). Che sia una mossa per tenere i rapporti civili e sereni tra le famiglie in vista dell'imminente divorzio?