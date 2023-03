Ilary e la festa per la piccola Isabel. Totti a Dubai a giocare a padel

Ilary Blasi ha organizzato una festa a tema bambole per la piccola Isabel Totti che ha compiuto 7 anni, domenica 12 marzo al romano casale di campagna “Maison Fioranello”, un luogo privato dove la famiglia Totti ha goduto di ampia privacy. Molti vip non erano presenti.

A partecipare alla festa sono stati Isabel e i suoi amici, Ilary e la sua famiglia, e la famiglia del suo ex marito. Francesco Totti era assente per una competizione di padel tenutasi a Dubai.

Insieme alla famiglia Totti al completo, partecipante della festa pare esserci stato Bastian Muller, l'attuale compagno della show girl.

Anche per la festa di Isabel Totti è stata scelta la qualità campana. Il party, interamente organizzato dalla party planner e amica di Ilary, Annalisa Vollero da Caserta (@annis_chic), è stato strutturato con un mood board realizzato con le bambole realizzate a mano da “Profumo di Cotone”.

Annalisa Vollero ha optato per fornitori campani d'eccellenza quali Fratelli pizza s.r.l, palloncini di Puerta Ballon Style, torta a forma di casa di bambola, di Annarita Falcone, foto di Valentina di Donato, e animazione basata su just dance e silent party di All party animazione.

La party planner ha anche optato per far creare ai bambini delle sneakers personalizzate, e la piccola Isabel Totti ha così ricevuto alcuni regali da aziende di sneakers e dalla stessa azienda Barbie.

Le bambine hanno personalizzato ognuna la propria sneaker con brillantini e charms durante un sneakersLab.

Durante la festa, pare non essere stata presente la sorellastra e coetanea figlia di Noemi Bocchi, attuale partner di Francesco Totti. Erano presenti circa venti amici di Isabel e non è mancato l'affetto dei suoi fratelli Chanel e Christian Totti. Pare essere stato molto presente un cugino stretto di Francesco Totti.

Silent disco di tutte le bambine con le mamme, anche Ilary si è scatenata a ballare con la sua Isabel. A seguire Just dance su un grande led Wall e una piscina gigante di palline rosa e bianche in cui le bambine di sono divertite a tuffarsi.

Ilary Blasi ha colto l'occasione per mostrare anche la cameretta della piccola Isabel, che stava appunto giocando con una casa di bambole con la nonna Daniela, il giorno dopo.

Una cameretta tutta rosa, proprio come i colori della sua festa, organizzata dalla party planner campana.

Tra una partita di padel e l'altra, Francesco Totti ha scritto un messaggio d'amore su Instagram per la sua piccola Isabel: "Buon compleanno principessa...ti amo oggi, domani e per sempre".